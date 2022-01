Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Zeugensuche nach Körperverletzungen in Diskothek

Schleswig (ots)

Die Kriminalpolizei Schleswig sucht Zeugen, von zwei Körperverletzungsdelikten, die sich Ende vergangenen Jahres vor der Diskothek "Ela-Ela" ereignet haben.

Am Sonntagmorgen (26.12.21) wurde die Polizei gegen 05:30 Uhr alarmiert, da zwei Personen massiv eine am Boden liegende Person geschlagen und getreten haben sollen. Die verletzte Person wurde durch Unbeteiligte in die Diskothek gebracht und versorgt. Sie verließ anschließend den Ort. Die Täter entfernten sich vor Eintreffen der Polizei in einem silbernen Polo. Der Vorfall soll von mehreren Personen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich zu melden.

Am Sonntagmorgen zuvor (19.12.21) kam es gegen 06:10 Uhr zu einer Körperverletzung mit mehreren Personen. Ein Beteiligter hat auf zwei weitere mit einem Radmutterkreuz eingeschlagen und am Kopf verletzt. Die beiden Geschädigten wurden im Krankenhaus behandelt. Die am unmittelbaren Geschehen Beteiligten wurden bereits ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Ablauf machen können.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 04621 - 840 0.

