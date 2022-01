Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Unfallflucht in der Nordseestraße

Bredstedt (ots)

Dienstagmorgen (04.01.22) kam es gegen 08:15 Uhr zu einer Unfallflucht im Kreuzungsbereich Nordseestraße/ Osterrade in Bredstedt.

Ein dunkler Toyota bog von der Straße Osterrade in die Nordseestraße ein, touchiert dabei einen wartenden Audi und beschädigt diesen an der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer des Toyotas soll helle Haare gehabt haben. Am Fahrzeug soll ein Kennzeichen beginnend mit "NF" angebracht gewesen sein. Der Wagen fuhr nach dem Unfall weiter.

Zeugen und der Fahrer des Toyotas werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671 - 4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell