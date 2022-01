Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Gestohlenes Rad in Tiefgarage gefunden

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Mitte Dezember wurde in einer Tiefgarage in der Jürgensgaarder Straße ein gestohlenes E-Bike gefunden. Das graue Damenrad der Marke "Kieler Manufaktur" war offenbar an ein Verkehrszeichen geschlossen und mitsamt der Haltestrebe gestohlen worden. Zuvor dürfte der Täter erfolglos versucht haben, das Schloss aufzubrechen.

Ein Geschädigter hat sich bislang nicht gemeldet. Der Eigentümer des Fahrrads oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich beim Kommissariat 7 zu melden (Tel.: 0461- 484 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell