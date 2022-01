Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220114-2: Lastwagen stieß beim Rangieren mit einer Fußgängerin zusammen

Brühl (ots)

Rettungskräfte brachten Fußgängerin schwer verletzt in ein Krankenhaus

Nach einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Fußgängerin (56) am Donnerstagmorgen (13. Januar) auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Lessingstraße in Brühl, haben Rettungskräfte die 56-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 8.15 Uhr soll der 33-jährige Fahrer des Lastwagens auf dem Parkplatz gewendet haben. Nachdem er rückwärts rangiert hatte, soll die 56-Jährige eigenen Angaben zufolge direkt vor dem Lastwagen über den Parkplatz gegangen sein. Plötzlich sei der Lastwagen dann vorwärts gefahren, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgängerin kam. Eine Zeugin (43) beobachtete den Vorfall und stoppte den Lastwagenfahrer, der den Zusammenstoß nicht bemerkt hatte.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

