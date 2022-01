Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220113-4: Polizei stellt Führerschein nach Aggressionsdelikt sicher

Kerpen (ots)

Der 20-Jährige war an einer Rotlicht zeigenden Ampel ausgestiegen und verhielt sich aggressiv.

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (12. Januar) den Führerschein eines Manns (20) sichergestellt, nachdem dieser in Kerpen das Auto eines 52-Jährigen beschädigt hatte. Beide Männer waren mit ihren Autos zuvor zeitgleich auf der Landesstraße (L)496 in Fahrtrichtung Kerpen unterwegs. Laut derzeitigem Sachstand standen beide Männer kurze Zeit später mit ihren Autos nebeneinander an einer Rotlicht zeigenden Ampel der Straßenkreuzung L 469, Maximilianstraße und Heisenbergstraße. Der 20-Jährige sei dann aus seinem Seat ausgestiegen und an das Auto des 52-Jährigen herangetreten. Er habe gegen die Fahrertür des VW geschlagen und getreten sowie einen Außenspiegel beschädigt. Kurz darauf sei er wieder in sein Auto gestiegen und davongefahren. Zwei Zeuginnen beobachteten den Vorfall und riefen gemeinsam mit dem Geschädigten die Polizei.

Nach einer Befragung des 52-Jährigen und der Zeuginnen fuhren die Polizisten zur Wohnanschrift des 20-Jährigen. Dort vernahmen sie ihn und stellten anschließend seinen Führerschein sicher. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell