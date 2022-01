Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW fährt Höhe Hotel Neptun in die Düne

Rostock (ots)

Rostock Warnemünde: Am 09.01.2022 gegen 10:45 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW Golf die Kurhausstraße in Rostock Warnemünde. Der Fahrzeugführer fuhr auf Höhe des Hotel Neptun fuhr er plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in der Rechtskurve geradeaus in Richtung Seepromenade und kollidierte mit den dort fest verankerten Fahrradbügeln. Durch die Kollision mit den Fahrradbügeln hob der VW Golf ab, überflog die Promenadenmauer und kam in den Dünen direkt hinter der Seepromenade zum Stehen.

Der Fahrer konnte ansprechbar aus dem Fahrzeug heraugeholt und durch hinzugerufene Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme des Rostocker Uniklinikum verbracht werden. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles keine weiteren Personen im Bereich des Hotel Neptun auf der Seepromenade, so dass keine weiteren verletzten Personen zu beklagen sind.

Ob ein medizinischer Notfall als Unfallursache in Frage kommt, wird derzeit geprüft.

Die eingesetzten Polizeibeamten und Rettungskräfte wurden während der mehrere Stunden dauernden Unfallaufnahme massiv durch Gaffer an der Abarbeitung gehindert, da diese versuchten, die Rettung des Verletzten mit ihren Smatphones zu filmen. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Veröffentlichung von Bildaufnahmen, die den höchstpersönlichen Lebensbereich des Verunfallten betrefffen, strafbar sein kann.

Christin Lauche Polizeikommissarin Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

