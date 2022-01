Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220114-4: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Erftstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4, Absatz 3 vom 11. Januar 2022

Das Verkehrskommissariat sucht weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag (10. Januar) in Erftstadt-Liblar, Carl-Schurz-Straße Ecke Frauenthaler Straße ereignet hatte. Dabei war ein 78 jähriger Radfahrer gestürzt und hatte sich verletzt. Der am Unfall beteiligte Fahrer eines Renaults war zunächst weitergefahren, kehrte aber kurze Zeit später zur Unfallstell zurück.

Das Verkehrskommissariat in Hürth ist unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar.

In Erftstadt trug ein Radfahrer (78) am Montagvormittag (10. Januar) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Senior zuvor gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg der Carl-Schurz-Straße in Richtung Köttinger Straße unterwegs. Der Fahrer (39) eines Renaults fuhr in die gleiche Richtung auf der Fahrbahn und habe beabsichtigt auf die Frauenthalerstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 78-Jährige, als er vom Fußgängerweg auf die Fahrbahn der Straße wechselte und der Fahrer des Lieferwagens zeitgleich an ihm vorbei fuhr. Bei dem Sturz zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Der 39-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Mann über den Vorfall informiert. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell