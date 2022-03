Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlag gegen Drogenszene - drei mutmaßliche Dealer in Haft - Hechingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Balingen gegen drei Männer im Alter von 25, 26 und 28 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, die überörtliche Rauschgiftszene im großen Stil mit Drogen versorgt zu haben. Alle drei befinden sich seit Ende vergangener Woche in Untersuchungshaft.

Durch umfangreiche Ermittlungen in der Rauschgiftszene waren die Drogenfahnder zunächst auf die Spur der beiden jüngeren Männer gekommen. Diese sollen über einen längeren Zeitraum hinweg kiloweise Betäubungsmittel umgesetzt haben. In der Folge erhärtete sich der Verdacht, wobei auch der 28-jährige, mutmaßliche Komplize ins Visier der Kriminalbeamten geriet. Bei den geführten Ermittlungen war es ebenso gelungen, eine als Drogenversteck angemietete Wohnung im Stadtgebiet von Hechingen zu identifizieren. Diese wurde am Donnerstag auf richterliche Anordnung durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Beamten rund ein Kilogramm Marihuana, eine geringe Menge Haschisch sowie über 1.000 Euro mutmaßliches Dealergeld.

Die drei Tatverdächtigen, die alle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits polizeibekannt sind, wurden vorläufig festgenommen und noch am Donnerstag bzw. am Freitag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt, der gegen das Trio die Untersuchungshaft anordnete. Die 25 und 28 Jahre alten Deutschen sowie der 26-Jährige mit deutsch-serbischer Staatsangehörigkeit wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell