Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mülleimerbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, eine 1.100 Liter-Mülltonne auf dem Grundstück der Schule im Sand. Ein Passant konnte den Brand bis zum Eintreffen der Bietigheimer Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Wehrleuten ausrückte, mit Hilfe eines Feuerlöschers in Schach halten und somit das Übergreifen auf weitere Mülleimer verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In unmittelbarer Nähe konnte durch die Polizei ein Mülleimer mit einem angeschmorten Plastiksack festgestellt werden. Hier entstand kein Schaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, 07142 405-0, zu melden.

