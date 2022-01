Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Müllentsorgungsfahrzeug kommt von der Straße ab und kippt um

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wird der 47-jährige Fahrer eines Müllentsorgungsfahrzeugs, als dieses am Mittwochmittag gegen 16:15 Uhr in Sachsenheim von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Fahrer befuhr mit seinem 25 Tonnen schwere Mercedes-Lkw die alten Großsachsenheimer Straße, bevor es zum Unfall kam. Der auf dem Trittbrett stehende, 39-jährige Mitfahrer konnte rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt. Der Fahrer wurde zur Untersuchung seiner nach bisherigen Erkenntnissen leichten Verletzungen durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Bergung des auf der rechten Fahrzeugseite liegenden, annähernd neuwertigen Müll-Lkw aufgrund der örtlichen Begebenheiten aufwendiger wird, musste diese auf den Donnerstagmorgen verschoben werden. Der Verbindungsweg zwischen Großsachsenheimer Straße und dem Bachwiesenweg wird für die Dauer der Bergung gesperrt werden müssen. Der Unfallhergang wie auch der genaue Schaden am Lkw, der einen Neuwert von ca. 180.000 EUR hat, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Unfallaufnahme, die bis etwa 19:15 Uhr andauerte, waren zwei Streifen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz eingesetzt.

