Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflüchtigen nach Zeugenhinweis ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen haben Beamte des Polizeireviers Ditzingen einen 56-jährigen LKW-Fahrer ermittelt, der am Mittwochmorgen gegen 07:55 Uhr in der Frankenstraße in Schwieberdingen einen geparkten BMW beschädigt hatte und trotz eines angerichteten Schadens von etwa 20.000 Euro weitergefahren war. Gleich mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und eine Frau, die noch versucht hatte, den Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, konnte das Kennzeichen des Lkw ablesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell