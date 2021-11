Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Einmündung mit Pedelecfahrer kollidiert

Bocholt (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montag in Borken einen Pedelecfahrer erfasst. Der 19-jährige Borkener erlitt dabei leichte Verletzungen. Die 35-Jährige wollte gegen 14.15 Uhr von der Pröbstinger Straße in die bevorrechtigte Bocholter Straße einbiegen. Dabei übersah die Borkenerin den Pedelecfahrer, der auf dem linksseitigen Radweg der Bocholter Straße in Richtung Borken fuhr. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell