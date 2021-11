Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Entgegen der Fahrtrichtung gegen Auto gefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 13 Jahre alte Radfahrerin am Dienstmittag in Gronau zugezogen. Die Gronauerin war gegen 12.10 Uhr entgegen der zulässigen Fahrtrichtung linksseitig an einer Verkehrsinsel des Meinders Kamps vorbeigefahren und dort mit einem haltendenden Auto eines 73-jährigen Gronauers zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 650 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell