Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Räder kollidieren, Beteiligte flüchtet

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 48-Jährige war gegen 15.10 Uhr auf der Dietrichstraße in Richtung Herzogstraße unterwegs. Zwischen zwei parkenden Autos fuhr den Angaben der Bocholterin zufolge eine Unbekannte mit einem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße. Die Räder stießen zusammen, und die Bocholterin stürzte. Die Radfahrerin entfernte sich, als die Pedelecfahrerin ankündigte, die Polizei zu verständigen. Die Unbekannte war circa 16 bis 17 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare, einen dunklen Teint und fuhr ein schwarzes Damen-Hollandrad. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell