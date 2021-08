Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 32-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Böblingen zugezogen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war er gegen 15:20 Uhr auf der Konrad-Zuse-Straße in Richtung der Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs fuhr der 57-jährige Fahrer eines VW von einem Parkplatz auf die Konrad-Zuse-Straße ein, um anschließend links abzubiegen. Dabei stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 32-Jährige wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst aufgeladen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell