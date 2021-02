Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten sichergestellt

Bad Bertrich (ots)

Am 06.02.2021, gg. 02:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Zell einen Pkw in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich. Bei dem 47-jährigen Fahrer konnte während der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereits am 02.02.2021 konnte bei einer Kontrolle in Zell bei einem 31-jährigen Fahrer ein Promillewert von 1,29 Promille festgestellt werden. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell