Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fettexplosion in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch hatte ein 24-jähriger Mann gehöriges Glück, als es in seiner Wohnung in der Ziegelbergstraße in Bissingen zu einer Verpuffung kam. Der junge Mann hatte gegen 00:05 Uhr Pommes in einem Kochtopf frittiert. Als sich das Fett plötzlich entzündete, versuchte er den Brand mit kaltem Wasser zu löschen und verursachte dadurch eine Fettexplosion. Durch die Druckwelle wurde unter anderem ein großes Fenster samt Rollladen nach außen gedrückt. Durch die Wucht verteilten sich die Glasscherben auch über die Ziegelbergstraße. Ob hierbei Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Der 24-Jährige selbst verletzte sich glücklicherweise nur leicht, wurde jedoch vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte die Wohnung wieder an den zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassenen 24-jährigen Mann übergeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen.

