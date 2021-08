Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl von Smart

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend wurde zwischen 17:20 Uhr und 18:30 Uhr ein Pkw in der Heinkelstraße in Ludwigsburg durch bislang Unbekannte entwendet. Der schwarze Smart fortwo mit Ludwigsburger Kennzeichen im Wert von etwa 10.000 Euro war durch seinen Besitzer verschlossen im Parkhaus des Breuningerlands Ludwigsburg abgestellt worden. Als er etwa 70 Minuten später wieder zurückkehrte war das Fahrzeug verschwunden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

