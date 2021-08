Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Rauch aus Wohnanlage

Ludwigsburg (ots)

Rauch aus einem Kochtopf in einer Küche im ersten Stock einer Wohnanlage in der Breslauer Straße löste am Dienstagabend gegen 18:25 einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Nachbarn bemerkten die starke Rauchentwicklung, kletterten durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung und kamen dem 44-jährigen Wohnungsinhaber zur Hilfe. Er wurde mit Unterstützung von eintreffenden Polizeibeamten ins Freie und anschließend vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Helfer blieben unverletzt. In der stark verrauchten Wohnung, in der es zu keinem offenen Feuer kam, entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 26, der Rettungsdienst mit neun Einsatzkräften vor Ort.

