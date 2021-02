Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Höxter (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurde am Freitagnachmittag die 28-jährige Fahrerin eines Pkw leicht verletzt. Sie musste verkehrsbedingt an der Lütmarser Straße anhalten, da der Pkw vor ihr nach links abbiegen wollte. Dieses erkannte ein nachfolgender 18-Jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dieser wurde dabei gegen den abbiegenden Pkw einer 30-Jährigen geschoben. An den drei Fahrzeugen, von denen zwei nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell