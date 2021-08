Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 2.500 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße auf dem Kaufland-Parkplatz ereignete. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten Opel Corsa. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon.

