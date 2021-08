Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Hausfriedensbruch und grober Unfug in Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte, als sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über ein vermutlich nicht richtig verschlossenes Fenster in die Sanitäranlagen der Grundschule in Gäufelden-Öschelbronn gelangten. Dort angekommen verstopften sie die Toiletten und verteilten Toilettenpapier auf den Fluren der Schule. Nennenswerter Sachschaden ist dabei nicht entstanden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäufelden, Tel. 07032 95491-0, entgegen

