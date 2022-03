Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kokelndes Kabel

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Pfullingen. Kurz vor acht Uhr war ein 67 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Vito auf der Schulstraße unterwegs und wollte nach links in die Achalmstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat 500 eines 44-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß klagte der Fiat-Lenker über Schmerzen. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 463 ereignet. Ein 72-Jähriger war gegen 15.20 Uhr mit einem VW Touran auf der Bundesstraße in Richtung Albstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er einen vor einer roten Ampel auf Höhe von Dürrwangen stehenden VW Polo eines 18 Jahre alten Mannes. Der Aufprall war so heftig, dass der Unfallverursacher den Polo etwa 50 Meter weit vor sich herschob und der Heranwachsende leicht verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Kabel angekokelt

Rauch im Keller eines Wohngebäudes in der Poststraße hat in der Nacht zum Mittwoch für Aufregung gesorgt. Ein Bewohner entdeckte gegen 23.15 Uhr den Qualm und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Großaufgebot anrückte, konnte schnell Entwarnung geben. Eine offenbar noch glühende Zigarettenkippe, die in einen Lichtschacht gefallen war, hatte ein dort verlaufendes Kabel angekokelt. Der Rauch war anschließend in den Keller des Hauses gezogen. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Sachschaden am Gebäude entstand nicht. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Die Bewohner, die zuvor aus dem Gebäude evakuiert worden waren, konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell