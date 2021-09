Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Daun (ots)

Am 19.09.2021 gegen 01:17 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Fahrrad die Burgfriedstraße in Daun in absteigender Richtung.

Hier kam er in Folge von Alkoholkonsum mit seinem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich leicht.

Gegen die Person wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

