POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrerin übersteht Überschlag unverletzt

Am Dienstagmorgen, 22.02.2022, hat eine Autofahrerin einen Fahrzeugüberschlag auf der L 157 zwischen Birkendorf und Grafenhausen unverletzt überstanden. Gegen 06:20 Uhr war die 31-jährige auf der schneeglatten Straße ins Schleudern geraten. Ihr Auto prallte zunächst gegen einen Erdwall neben der Straße, bevor es sich überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Auto befreien. Vorsorglich brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Sie blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

