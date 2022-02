Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Autofahrerin fährt Fußgänger an - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, gegen 15:00 Uhr, hat eine Autofahrerin in Kandern einen Fußgänger angefahren. Der 58 Jahre alte Fußgänger stand auf einer Parkfläche an der Hauptstraße, als ihn die 34-jährige Autofahrerin touchierte. Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Da sich bei der Frau der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Bedienung des Alcomaten war der Frau nicht möglich.

