Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich alkoholisierte Fahrradfahrerin touchiert geparktes Auto - Unbeteiligter stört absichtlich

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 22.02.2022, hat eine mutmaßlich alkoholisierte Fahrradfahrerin in Lörrach-Brombach ein geparktes Auto touchiert und war geflüchtet. Deshalb waren gegen 22:00 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei eingegangen. Zuvor war die Radfahrerin schon aufgefallen. Die 25-jährige konnte am Bahnhof angetroffen werden. Sie war deutlich alkoholisiert. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von ca. 1,8 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Da sich keine andere Unterbringungsmöglichkeit für die Nacht ergab, musste die Frau bis zur Ausnüchterung in polizeilichem Gewahrsam bleiben. Ein 31-jähriger unbeteiligter Mann störte absichtlich die polizeilichen Maßnahmen am Bahnhof, in dem er das Autoradio voll aufdrehte. Die Aufforderung, leise zu sein, quittierte er zunächst mit noch lauterer Beschallung. Auch wollte er seinen Namen nicht sagen. Er war der Meinung, dass er Musik so laut hören dürfe, wie er wolle. Darüber darf er nochmals nachdenken, wenn ihn die Anzeige wegen Störung der Nachtruhe erreicht.

