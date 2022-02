Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unter Alkohol mehrere Verkehrsschilder umgefahren

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagabend, 22.02.2022, in Rheinfelden mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Gegen 22:30 Uhr dürfte der 43-jährige zunächst eine Verkehrsinsel in der Nollinger Straße, anschließend den Kreisverkehr "Äußerer Ring" überfahren haben. Dabei ramponierte er die dort stehenden Verkehrszeichen. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Autofahrer auf einem Parkplatz nun auf dem Beifahrersitz sitzend angetroffen werden. Er war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Am Audi entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, er wurde abgeschleppt. Da bei dem Unfall Öl ausgelaufen war, wurde die Feuerwehr Rheinfelden informiert, welche die Fahrbahn reinigte.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell