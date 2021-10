Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 17.10.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

Wohnungseinbruch - Hanau-Wolfgang

Am Samstag kam es in der Zeit von 09.30 Uhr bis 18.25 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Fließender Sand. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Wohnung im 4. Obergeschoss und entwendeten hieraus Schmuck und elektronische Gegenstände.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen machten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 17.10.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell