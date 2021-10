Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbrecher in Wohnung ertappt - Offenbach; Leblose Person in Rodgau gefunden; Schwerer Verkehrsunfall in Dietzenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Diebe stahlen Lastkraftwagen - Offenbach

(jm) Diebe stahlen von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 14 und 5 Uhr, einen in der Schubertstraße geparkten Lastkraftwagen. Der weiße Iveco mit OF-Kennzeichen war in Höhe der 50er-Hausnummer abgestellt. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Gefährts unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbrecher in Wohnung ertappt - Offenbach

(jm) Mit Beute flüchteten zwei Einbrecher am frühen Donnerstagabend in der Eberhard-von-Rochow-Straße von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Eindringlinge wurden von der Bewohnerin gegen 20.20 Uhr ertappt, als sie in ihre Wohnung zurückkehrte. Zuvor waren die Täter über den Balkon in die Wohnung eingedrungen. Dazu hatten sie die Tür aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlten sie die Räume und stahlen Schmuck. Eine Zeugin sah die 16 bis 18-jährigen, 1,70 bis 1,75 Meter großen und mit Bluejeans bekleideten Ganoven in Richtung Sudetenstraße flüchten. Einer hatte blonde Haare und trug einen braunen Mantel. Sein Kompagnon hatte schwarzes Haar und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zwei Schwerverletzte: Unfall auf der Bundesstraße 459 - Dietzenbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 459 zwischen Dietzenbach und Gravenbruch. Hierbei wurden ein 35 Jahre alter Mann aus Rödermark sowie ein 81-Jähriger aus Bad Homburg schwer verletzt; sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 35-Jährige aus Rödermark in seinem Audi A3 in Richtung Gravenbruch unterwegs. Trotz eines dortigen Überholverbotes, soll der Audifahrer einen vor ihm befindlichen Lastkraftwagen überholt haben. Beim Überholvorgang touchierte der Wagen sodann einen entgegenkommenden VW Caddy und kollidierte letztlich frontal mit einem dahinterfahrenden Audi A4, an dessen Steuer der 81-jährige Mann aus Bad Homburg saß. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen wieder auf die ursprüngliche Fahrspur geschoben, auf der es zu einer Kollision mit einem schwarzen Mercedes kam. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 77.500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 459 zeitweise voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

4. Kripo sucht Zeugen! - Mann leblos aufgefunden - Rodgau / Jügesheim

(fg) Passanten fanden am Donnerstagnachmittag eine leblose Person am Straßenrand liegend in der Gratian-Grimm-Straße in Jügesheim auf. Neben dem Mann, der offenbar eine Kopfverletzung erlitten hatte, lag ein weißes Trekkingrad. Der Unbekannte kam noch mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik, wo er letztlich verstarb.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und beschreibt die Person, zu deren Identität es bisher keine Hinweise gibt, wie folgt:

- schlanke Statur - etwa 1,80 Meter groß - circa 60 Jahre alt - weiße mittellange Haare

Der Mann trug eine braune Jacke, eine blaue Jeans und ein weiß-blau kariertes Hemd. Zudem führte er ein weißes Trekkingrad mit sich.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus. Hinweise auf eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers gibt es bisher nicht.

Die Beamtinnen und Beamten des Fachkommissariats 11 bitten nun um Hinweise zu der beschriebenen Person sowie des vermeintlichen Unfallgeschehens unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Komplette Reifensätze aus Container gestohlen - Langenselbold

(fg) Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag in einen Container, der auf einem Grundstück in der Birkenweiher Straße steht, ein und entwendeten mehrere komplette Reifensätze. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro flohen sie anschließend. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 910-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau II.

