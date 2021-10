Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei nimmt zwei Trickbetrüger auf frischer Tat fest - Hanau/Regensburg

Offenbach (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(ar) Dank der Hartnäckigkeit der Staatsanwaltschaft Hanau und des Zentralkommissariats 32, zuständig für Bandenkriminalität im Polizeipräsidium Südosthessen, konnten am 6. Oktober zwei Trickbetrüger in Regensburg vorläufig festgenommen werden. Bereits Anfang Juli riefen die Betrüger bei einer älteren Frau aus Dreieich an und erbeuteten mit einem Schockanruf Bargeld und Schmuck im Wert von circa 100.000 Euro. Nach monatelangen Ermittlungen gelang den Beamten Anfang Oktober der Durchbruch, sodass die vermeintlichen Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen werden konnten. Bei sich hatten sie Schmuck im Wert von etwa 30.000 Euro, der offenbar aus einer aktuellen Tat im Raum Regensburg stammte sowie zahlreiche weitere Beweismittel. Die Tatverdächtigen, ein 22-Jähriger und eine 15-Jährige, wurden dem Amtsgericht Hanau vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau, Frau Pohlmann unter der Rufnummer 06181 297-319.

Offenbach, 15.10.2021, Pressestelle, Felix Geis

