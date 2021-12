Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gartenhütte aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 17.12.2021, bis Montag, 20.12.2021, brach ein Unbekannter in einer Kleingartenanlage in Herten eine Gartenhütte auf. Aus der Gartenhütte wurde eine originalverpackte Tischkreissäge gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 150 Euro.

