Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Stühlinger Kirchplatz Verkäuferstreit und falsche Kundschaft angesprochen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, dem 20.12.2021, gegen 18.30 Uhr, wurden zwei vermeintliche Passanten auf dem Stühlinger Kirchplatz zunächst von einem 23-Jährigen gefragt ob sie Betäubungsmittel kaufen wollen. Ein hinzukommender 27-jähriger Anbieter mischte sich in das Verkaufsgespräch ein, so dass die beiden Verkäufer zunächst in Streit um die Kundschaft gerieten.

Dieser Handelsstreit konnte durch die potenziellen Käufer erfolgreich geschlichtet werden, indem sich diese als Polizeibeamten in zivil zu erkennen gaben.

Während sich die jüngere Person damit abfand nun kontrolliert zu werden, versuchte die zweite Person zu fliehen, was zu einer fußläufigen Verfolgung im Park führte. Letztendlich konnte der Mann trotz Gegenwehr festgenommen werden.

Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

