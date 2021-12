Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg -Landwasser Transporter in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Vermutlich Brandstiftung ist der Grund, dass im Bereich Moosweiher zwei Transporter komplett ausgebrannt sind. Ein Dritter wurde durch die Hitze des Feuers beschädigt.

Am Sonntagmorgen, dem 19.12.202, gg. 07.15 Uhr, wurde die Feuerwehr über die brennenden Fahrzeuge in Kenntnis gesetzt. Die Sprinter waren auf dem Parkplatz an der Straßenbahnendhaltestelle Landwasser geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000EUR. Die Täterschaft ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0761-882-2880.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell