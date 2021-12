Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Freiburg (ots)

Breisach - Am frühen Samstagmorgen wurde die Geschwindigkeit eines Pkws gegen 3 Uhr in der Breisacher Kandelstraße deutlich beschleunigt, als dessen Fahrer eine entgegenkommende Polizeistreife wahrnahm. Nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen konnte das Fahrzeug an der Einmündung Straßburger Straße/Christmannsweg durch die Polizei angehalten und durchsucht sowie die Insassen kontrolliert werden. Es wurde ein hoher Bargeldbetrag in dealertypischer Stückelung sowie Haschisch und Cannabis in kleinen Einheiten verpackt aufgefunden. Des Weiteren reagierte ein Drogentest bei dem Fahrer positiv auf THC und Kokain, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde und er angezeigt wird. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Breisach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

