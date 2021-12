Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahren unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Breisach - Ein alkoholisierter französischer Pkw-Lenker wurde von der Polizei am frühen Sonntagmorgen, 19. Dezember 2021, bei einer Kontrolle am Grenzübergang Breisach überprüft. Um 04:15 Uhr zeigte das Atemalkoholmessgerät bei dem 26-Jährigen knapp 1,8 Promille an. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben. Seine Fahrerlaubnis führte er nicht mit; diesbezüglich folgen weitere Maßnahmen und er gelangt zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell