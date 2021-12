Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Diebstahl eines Regenfallrohrs // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Merdingen - Am 18. Dezember 2021 wurde festgestellt, dass in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum das an der Rückseite des Feuerwehrgerätehauses in Merdingen, Alter Graben, angebrachte Regenfallrohr entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf zirka 300.- Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 erbeten.

