POL-FR: Eichstetten - Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Samstag, 18. Dezember 2021, ereignete sich gegen 20:55 Uhr auf der Hauptstraße in Eichstetten ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von über 5.000.- Euro entstand. Auf der Brücke beim Bahnübergang kollidierte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer mit der rechtsseitig angebrachten Holzschutzplanke. Als Ursache gab der Mann gegenüber den Polizeibeamten an, durch ein Telefonat abgelenkt gewesen zu sein. Bei der Unfallaufnahme stellte sich des Weiteren heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand; der Test ergab einen Messwert von knapp 1,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein in Verwahrung genommen. Der Mann wird angezeigt.

