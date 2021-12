Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand an einem Ankerbohrgerät

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.12.2021, kurz vor 01.00 Uhr, entdeckte die Polizei eine brennende Arbeitsmaschine auf einer Baustelle im Eimeldinger Weg. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, welcher sich wohl noch in der Entstehung befand, rasch gelöscht werden. Nach Sachlage brannte ein Luftfilter an einem Ankerbohrgerät. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Warum es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

