POL-KN: (VS-Villingen) E-Scooter Fahrer stürzt und verletzt sich (04.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf der Wieselsbergstraße. Am Scooter eines auf einem Radweg fahrenden 24-Jährigen brach die Lenkstange, wodurch der Fahrer stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

