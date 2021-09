Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen (Landkreis Tuttlingen) Fahrzeug setzt sich ohne Fahrerin in Bewegung (01.09.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 4.500 Euro Gesamtsachschaden ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.10 Uhr, in der Schaffhauser Straße ereignet hat. Nachdem eine 44-jährige Frau ihren VW-Golf am Fahrbahnrand einer abschüssigen Straße geparkt hatte, verließ sie das Fahrzeug, ohne dies vorher gegen Wegrollen zu sichern. Kurz darauf setzte sich der Wagen selbstständig in Bewegung und prallte auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Opel. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, stoppte aber das Weiterrollen des fahrerlosen Autos.

