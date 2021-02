Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf eisglatter Straße - Auto gerät in den Gegenverkehr

Bünde (ots)

(jd) Ein 35-jähriger Bünder fuhr gestern Morgen (1.2.), gegen 7.45 Uhr, auf der Werfer Straße in Richtung Spenge. Zu diesem Zeitpunkt fiel Regen auf die bereits gefrorene Fahrbahn. Vermutlich aufgrund der eisglatten Straße verlor der 35-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug: Zunächst brach das Heck nach links aus und daraufhin geriet der gesamte Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Mazda mit einem entgegenkommenden Mercedes. Durch den Aufprall rutschte dieser in den angrenzenden Straßengraben. Der 36-jährige Mercedesfahrer aus Borgholzhausen zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, ein Gesamtschaden von 16.000 Euro. Über 30 Mal wurde die Polizei gestern in den frühen Morgenstunden und am Vormittag alarmiert, da sich Glätteunfälle ereignet haben. In den allermeisten Fällen blieb es bei einem Sachschaden, lediglich drei Unfälle mit verletzten Personen wurden gemeldet.

