PP-ELT: Gesunkenes Hausboot im Hafenbecken Süd, Hafen Germersheim

Am 29.10.2020 gegen 14:10 Uhr sank aus bislang unbekannten Gründen im Hafen Germersheim ein Hausboot an seinem Liegeplatz. Laut Zeugenaussagen schwamm das Hausboot morgens noch ordnungsgemäß und mittags lag es bereits unterhalb der Wasseroberfläche. Personen befanden sich, laut Auskunft des Besitzers, nicht an Bord. Eine Bergung des Hausbootes wird durch den Besitzer abgeklärt. Ermittlungen folgen in den nächsten Tagen durch die Wasserschutzpolizei Germersheim.

