FW-MG: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Mönchengladbach-Windberg, 31.07.2020, 19:17 Uhr, Schürenweg (ots)

Auf dem Schürenweg, höhe Buntergarten kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin schwer verletzt, der PKW prallte gegen ein Straßenlaterne. Die verletzte Radfahrerin wurde von einer Rettungswagenbesatzung und dem Notarzt erstversorgt. Anschließend musste die Patientin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Duisburg geflogen werden. Die leicht verletzte PKW Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Mönchengladbacher Klinik transportiert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Wellen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell