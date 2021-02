Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Unbekannte entwenden geladene Ware

Löhne (ots)

(jd) Am Wochenende haben ein oder mehrere unbekannte Täter aus einem LKW-Anhänger ca. 36 Aluminium Spriegel-Bretter entwendet. Den Diebstahl bemerkte der 53-jährige Lkw-Fahrer am Montagmorgen (1.2.), gegen 10.00 Uhr, als er die Landung kontrollierte. Der Mann hatte sein Fahrzeug am Freitag, um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Im Rüsken abgestellt. Die Spriegel-Bretter haben einen Gesamtwert von über 7.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Herford zu melden: Die Telefonnummer lautet 05221/8880.

