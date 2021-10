Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnzimmerbrand (04.10.2021)

St. Georgen (ots)

Zu einem Brand mit Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro ist es am Montag gegen 15 Uhr im Erdgeschoß eines Wohnhauses in der Frongartenstraße gekommen. Beim Befüllen eines Ethanolofens durch eine 30-jährige Bewohnerin kam es zu einem Brandausbruch im Wohnzimmer. Das Feuer griff schnell auf das Mobiliar über, wodurch das Wohnzimmer komplett ausbrannte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Das Erdgeschoß und die Wohnung sind derzeit nicht mehr bewohnbar.

