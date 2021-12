Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Erneut mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.12.2021, zwischen 17 und 20 Uhr hatten Unbekannte in der Schwarzwaldstraße und in der Kandelstraße in Denzlingen die Seitenscheiben an zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen eingeschlagen.

In den vergangenen Wochen kam es vereinzelt zu ähnlichen Taten. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell