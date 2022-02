Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Lkw-Fahrer fällt mehrfach auf

Freiburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmittag, 22.02.2022, bei der Einreise nach Deutschland am Autobahngrenzübergang gleich mehrfach aufgefallen. Gegen 14:45 Uhr war der 47-jährige von der Schweizer Grenzwacht kontrolliert worden. Dabei erregte sein ausgehändigter Führerschein gleich den Verdacht, dass es sich dabei um eine Fälschung handeln könnte. Zuständigkeitshalber übernahm die Landespolizei die weiteren Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Des Weiteren kamen bei der Auswertung der Fahrer- und Fahrzeugdaten weitere Verstöße zu Tage. So wurde die tägliche Ruhezeit nicht eingehalten bzw. unzureichend geteilt. Weitere geringfügige Verstöße wurden ebenfalls geahndet.

