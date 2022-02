Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Handys aus Shop gestohlen

Borken (ots)

Vier Mobiltelefone gestohlen haben Unbekannte am Montag in Borken. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zwei tatverdächtige Frauen gegen 18.45 Uhr in einem Mobilfunkshop im Einkaufszentrum Vennehof aufgehalten. Sie entwendeten jeweils zwei Handys der Marke Xiaomi in Blau und Grau und der Marke Samsung in Rot. Die beiden Tatverdächtigen waren circa 19 bis 20 Jahre alt, schlank, circa 1,70 Meter groß und mit einer Jeans bekleidet. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

