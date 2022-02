Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch an der Herzogstraße

Gronau (ots)

Bargeld, Tabak und Spirituosen erbeutet haben zwei Einbrecher in Gronau. Am Montag gegen 05.40 Uhr drangen die beiden Täter in einen Schankbetrieb an der Herzogstraße ein, aufgenommen von einer Überwachungskamera. In das Innere waren sie durch den Hintereingang gelangt. Die circa 1,70 bis 1,75 Meter großen sowie 18 bis 21 Jahre alten Männer brachen mehrere Spielautomaten auf und durchsuchten Schränke nach Beute. Sie trugen beide Mund-Nasen-Bedeckungen sowie schwarze Steppjacken mit Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell